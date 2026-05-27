Un uomo di 35 anni è stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione con rito abbreviato per aver causato un incendio che ha distrutto un alloggio gestito dall’Azienda Casa Emilia-Romagna. Il procedimento giudiziario si è concluso con questa sentenza, senza ulteriori dettagli sul caso. La condanna è stata confermata in seguito alla richiesta del pubblico ministero.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è chiuso con una condanna a tre anni e otto mesi di reclusione, con rito abbreviato, il procedimento a carico di Davide Cantone. La sentenza è stata emessa dal gup Maria Amoruso. L’uomo, 35 anni, di Benevento, è stato ritenuto responsabile dei reati di incendio e ricettazione di un fucile, mentre è stato assolto dall’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni, in particolare per una pistola e oltre 200 proiettili che erano stati contestati nell’ambito dell’inchiesta. L’indagine era stata avviata dai carabinieri in seguito al rogo del 5 novembre 2025, che aveva distrutto un appartamento Acer nel quartiere Rione Libertà di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alloggio Acer distrutto dalle fiamme: condanna per un 35enne

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