Questa mattina a Rimini inizia il processo contro G. P., 60 anni, imputato di aver dato fuoco all’auto del consulente legale Davide Barzan insieme a un’altra persona. Uno degli imputati ha già patteggiato, l’altro è in attesa di giudizio. I fatti risalgono a una notte in cui l’auto di Barzan è stata incendiata. La vicenda si svolge davanti al tribunale, con udienza prevista per questa giornata.

Inizierà questa mattina in tribunale a Rimini il processo a carico di G. P., il 60enne accusato di avere dato fuoco in concorso con un’altra persona all’automobile del consulente legale Davide Barzan. L’auto del criminalista, noto per essere parte del pool difensivo di Manuela e Loris Bianchi nell’ambito dell’inchiesta per l’omicidio di Pierina Paganelli, era stata data alle fiamme la notte tra il 26 e 27 maggio 2025 davanti all’abitazione di Barzan in viale Diaz a Riccione. Dopo quell’episodio, le indagini dei carabinieri della compagnia di Riccione avevano portato gli investigatori sulle tracce di due persone, ritenute essere i responsabili del rogo doloso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendiarono l’auto di Barzan. Uno patteggia, l’altro a processo

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