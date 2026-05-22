Vito Fazzi senza presidi medici sott’accusa due dirigenti Asl | uno ottiene l’abbreviato l’altro va a processo
A Lecce, due dirigenti dell’Asl sono stati chiamati a comparire davanti alla giudice Tea Verderosa per un procedimento legale riguardante la mancata esecuzione di un contratto di fornitura di dispositivi medici già assegnato. Uno dei due ha optato per la richiesta di abbreviato, mentre l’altro si presenterà in aula per il processo. La vicenda riguarda la mancanza di presidi medici in alcuni reparti dell’ospedale, situazione attribuita alla mancata consegna dei dispositivi previsti dall’accordo.
LECCE - Hanno scelto strade diverse, davanti alla giudice Tea Verderosa, i due dirigenti dell’Asl di Lecce chiamati a rispondere di non aver dato esecuzione a un contratto di fornitura di dispositivi medici già aggiudicato, lasciando così privi di presidi essenziali alcuni reparti dell’ospedale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Sullo stesso argomento
“Vito Fazzi” senza dispositivi medici essenziali, chiesto il processo per due dirigenti AslLECCE – Avrebbero lasciato reparti dell’ospedale Vito Fazzi senza dispositivi medici essenziali, omettendo di dar corso a un contratto di fornitura...
Caso “Vito Fazzi”, l’Asl alla Cgil: “Nessun caos, interventi in corso e percorsi sicuri”LECCE – La direzione del presidio ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce interviene per fare chiarezza sui presunti disagi segnalati dalla Cgil Fp,...
Strutture pericolanti e ascensori fermi, sul caso Vito Fazzi dura controreplica di Fp CgilIl sindacato, dopo che l’Asl l’ha accusato di allarmismo, rincara la dose. Accesso ai disabili sbarrato dal rischio crolli, con la mappa dei guasti che finisce per estendersi a tutta la provincia ... lecceprima.it
Caso Vito Fazzi, l’Asl alla Cgil: Nessun caos, interventi in corso e percorsi sicuriLa direzione del nosocomio di Lecce chiarisce la situazione del sottopasso e degli ascensori, invitando il sindacato al dialogo preventivo per evitare inutili allarmismi tra i cittadini ... lecceprima.it