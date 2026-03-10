A Manfredonia, i residenti dei comparti segnalano da tempo problemi di incuria nel verde pubblico e nelle aree circostanti. L’erba alta e la mancanza di manutenzione sono evidenti, mentre gli interventi programmati sembrano spesso assenti o insufficienti. La situazione si ripete ormai da anni, alimentando insoddisfazione tra chi abita in queste zone.

Da anni i residenti dei Comparti convivono con una situazione di evidente incuria del verde pubblico e delle aree limitrofe: erba alta, spazi non manutenuti e mancanza di interventi regolari. Dopo varie segnalazioni, l’Assessore Valentino, ha comunicato che dal 1° marzo sarebbe iniziato un intervento congiunto tra ASE e Comune per effettuare lo sfalcio nei comparti. I residenti attendono quindi di vedere concretamente questi interventi, perché la situazione sul territorio continua a creare disagi e problemi di decoro. Ricordiamo che la cura del verde urbano e la tutela delle condizioni igienico-sanitarie rientrano tra i compiti delle amministrazioni comunali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Decoro urbano nei comparti di Manfredonia: servono interventi reali, non solo annunci

