In vista delle elezioni provinciali, un rappresentante del Comune di Manfredonia non è stato eletto nel Consiglio provinciale. Questa assenza viene interpretata come un dato che va oltre una normale fase di transizione politica, evidenziando la necessità di un approccio deciso per la città. Le dichiarazioni di un esponente locale sottolineano la richiesta di maggiore coraggio e di azioni concrete per il futuro dell’area.

La mancata elezione di un rappresentante del Comune di Manfredonia in seno al Consiglio provinciale non può essere letta come una semplice fase di transizione politica. L’analisi non può essere archiviata così semplicemente, perché il centrosinistra che oggi amministra la città non nasce ieri: è una coalizione strutturata, che ha espresso una classe dirigente solida e legittimata da un chiaro mandato elettorale. Due anni fa abbiamo scelto consapevolmente di avviare una nuova stagione politica, e credo che quella scelta abbia rappresentato un passaggio importante per restituire credibilità e prospettiva a Manfredonia. Piuttosto bisogna continuare a lavorare con grande senso di responsabilità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Elezioni Provinciali, Schiavone: “Manfredonia ha bisogno di coraggio e non può più aspettare”

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