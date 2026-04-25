A Centocelle inaugurato il primo monumento di Roma dedicato alle vittime del genocidio palestinese

A Centocelle è stato inaugurato il primo monumento di Roma dedicato alle vittime del genocidio palestinese. Il monumento si trova in piazza delle Camelie e è stato inaugurato durante un corteo antifascista organizzato dai giovani del Collettivo artistico Arte Come Sopravvivenza, in occasione del 25 aprile. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi manifestanti presenti nel quartiere.

Roma ha un monumento dedicato alle vittime del genocidio palestinese. A inaugurarlo, in piazza delle Camelie a Centocelle, sono stati i ragazzi e le ragazze del Collettivo artistico Arte Come Sopravvivenza, durante il corteo antifascista organizzato per celebrare il 25 aprile. Monumento al.🔗 Leggi su Romatoday.it

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