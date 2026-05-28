Inaugurata la nuova infermeria del canile comunale

Sabato 23 maggio, il canile comunale di Fiorenzuola d’Arda ha aperto una nuova infermeria. La struttura, dedicata alla cura e all’assistenza degli animali, è stata ufficialmente inaugurata con una cerimonia. La nuova area permette di intervenire più rapidamente in caso di malattie o emergenze, migliorando le condizioni di assistenza per i cani e i gatti ospitati.

Nella giornata di sabato 23 maggio, presso il canile comunale di Fiorenzuola d’Arda, è stata inaugurata la nuova infermeria dedicata alla cura e all’assistenza degli animali ospitati nella struttura. L’opera è stata donata da due generosi volontari, Giuly e Silvano, ai quali è stata dedicata una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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