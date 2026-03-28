Inaugurata la nuova piscina comunale di Rimini uno spazio moderno sostenibile e inclusivo per lo sport e la città

Sabato pomeriggio è stata inaugurata la nuova piscina comunale in via Angelo Cenci a Rimini. L’impianto è stato realizzato con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per lo sport, il benessere e la vita sociale del quartiere e della città. La struttura è stata definita moderna, sostenibile e inclusiva dai progettisti. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti dell’amministrazione locale e di cittadini.

È stata inaugurata sabato pomeriggio, in via Angelo Cenci, la nuova piscina comunale di Rimini, un impianto che per i suoi realizzatori è stato “pensato per diventare un punto di riferimento per lo sport, il benessere e la vita sociale del quartiere e dell’intera città”. Il taglio del nastro segna l’avvio ufficiale di una nuova fase per una struttura completamente rinnovata, affidata alla gestione di Acqua Rimini, il raggruppamento temporaneo di imprese che unisce Around Sport, Polisportiva Garden, Uisp Rimini, Acli Rimini e Consorzio CFA Formula Ambiente. “La nuova piscina comunale rappresenta un investimento importante sul futuro dello sport cittadino” spiega la gestione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Inaugurata la nuova piscina comunale di Rimini, uno "spazio moderno, sostenibile e inclusivo per lo sport e la città" Articoli correlati Leggi anche: Rimini si tuffa nel futuro, il grande giorno è arrivato: apre la nuova piscina comunale Uno spazio dove sentirsi a casa. Inaugurata la nuova sede dell’associazione ParkinsonTaglio del nastro e inaugurazione della nuova sede per l’Associazione Malati Parkinson di Pistoia, che si è ufficialmente spostata negli spazi... Tutti gli aggiornamenti su Inaugurata la nuova piscina comunale di... Temi più discussi: Inaugurata la nuova piscina comunale di Rimini; Barbaricina e Cep, incontro con l'amministrazione: il punto su nuova palestra e piscina comunale; Intitolata a Elisa Antonacci la palestra di via Euterpe. Questa mattina la toccante cerimonia di inaugurazione; Addio alla vecchia piscina: Molti riminesi sceglieranno Riccione e non la nuova struttura di Viserba. Rimini inaugura la nuova piscina comunale: sport, inclusione e sostenibilitàÈ stata inaugurata oggi, in via Angelo Cenci, la nuova piscina comunale di Rimini, una struttura completamente rinnovata che si presenta come un nuovo polo ... chiamamicitta.it Rimini, inaugurata la nuova piscina comunaleÈ stata inaugurata oggi, in via Angelo Cenci, la nuova piscina comunale di Rimini. Il taglio del nastro segna l’avvio ufficiale di una nuova fase per ... corriereromagna.it Ieri a Taranto è stata inaugurata la sede del Partito Liberaldemocratico. Il segno di una comunità che cresce, che si radica, che guarda le persone negli occhi, che si rapporta con le altre forze politiche con rispetto. Merito di un gruppo dirigente, quello pugliese - facebook.com facebook Ieri a Taranto è stata inaugurata la sede del @Partito_Libdem. Il segno di una comunità che cresce, che si radica, che guarda le persone negli occhi, che si rapporta con le altre forze politiche con rispetto. Merito di un gruppo dirigente, quello pugliese e taranti x.com