Chiusura del canile comunale di Atripalda Cherchi e Spiniello M5S | Priorità alla tutela del benessere degli animali

Il canile comunale di Atripalda è stato chiuso, annunciato dal consigliere Cherchi e Spiniello del Movimento 5 Stelle, che hanno dichiarato di aver dato priorità alla tutela del benessere degli animali. Il consigliere ha recentemente avuto un confronto diretto con il sindaco, l’avv. Paolo Spagnuolo, riguardo alla situazione dei cani ospitati nella struttura.

Ho avuto un confronto diretto con il sindaco di Atripalda, l'avv. Paolo Spagnuolo, sulla situazione dei cani presenti nel canile di Atripalda. Mi è stato comunicato che circa 60 cani verranno temporaneamente trasferiti solo per consentire alcuni interventi di sistemazione e miglioramento della struttura. Al termine dei lavori gli animali torneranno nel canile di Atripalda. Ho chiesto inoltre che sia garantita ai volontari la possibilità di continuare a visitare e monitorare i cani anche durante questo periodo. Mi è stato assicurato che verrà fornita tutta la documentazione sugli spostamenti e sulla gestione di queste meravigliose creature, così da garantire la massima trasparenza.

Tutela degli animali, solidarietà verso il canile: donati 8 quintali di cibo per gli 'ospiti'Prosegue e si consolida il percorso di solidarietà a favore del Canile comunale di Ferrara grazie a una nuova donazione avvenuta sabato 20: 8...

Atripalda, il canile comunale chiude i battenti: FdI manifesta dubbi e preoccupazioniNel leggere la determina si evince che, a seguito di avvisi esplorativi disattesi, l'amministrazione comunale ha optato per l'affidamento alla ditta...

Canile di Atripalda verso la chiusura, FdI attacca: Cani trasferiti ai privati con costi sestuplicatiCon determina di settore n°23RS del 10/03/2026 il settore Ambiente del Comune di Atripalda ha stabilito l'impegno di spesa per spostare i cani presenti nel canile municipale di Atripalda presso strutt ... atripaldanews.it

Canile di Atripalda, la volontaria Daniela Ciampi: Chiusura troppo affrettata, non ci hanno dato il tempo di organizzare le adozioni«È stato un provvedimento troppo stringato nei tempi. Non abbiamo avuto neanche la possibilità di organizzarci». È il rammarico espresso da Daniela Ciampi, volontaria dell’associazione Aipa impegnata ... atripaldanews.it

