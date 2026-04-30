Elezioni a Cervia FdI presenta la sua squadra | Siamo l' alternativa per una gestione più efficiente della città

Oggi, presso il bar Umami, il partito Fratelli d’Italia di Cervia ha annunciato i nomi dei candidati che parteciperanno alle prossime elezioni amministrative. La presentazione ha visto la partecipazione di rappresentanti del partito e alcuni candidati, che hanno illustrato brevemente le proprie proposte per la gestione della città. L’evento ha segnato l’inizio ufficiale della campagna elettorale del partito locale.

Nella mattinata di oggi, presso il bar Umami, Fratelli d’Italia Cervia ha presentato ufficialmente la propria squadra di candidati per le prossime elezioni amministrative. L’incontro si è svolto in un clima di forte partecipazione a sostegno della candidatura a sindaco di Marco Delorenzi, con.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Verso le elezioni: il Partito Democratico presenta la sua squadra per Cervia: "Vicini ai cittadini""Essere vicini ai cittadini significa condividere scelte e responsabilità, ogni giorno. Elezioni, Mirko Boschetti presenta la sua candidatura alla città: "Ecco le nostre idee per Cervia"In programma una serata per ufficializzare il cammino del candidato di centrosinistra alla città e annunciare alcune idee del suo programma: "Sarà un... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Cervia deve valorizzare la cultura, frenare la frenesia edilizia e liberarsi del traffico; Elezioni a Faenza, in città il leader di Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni a sostegno della candidatura di Isola. Amministrative Cervia, venerdì 17 aprile la presentazione ufficiale di Marco DelorenziProsegue il percorso verso le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Cervia con la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Marco ... ravennanotizie.it Elezioni a Cervia, il Pd presenta i candidati: incontro il 28 aprile alla Casa delle AieIl Partito Democratico di Cervia presenta la propria lista in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L’appuntamento è in programma ... ravennanotizie.it Elezioni comunali Messina, De Luca: “dichiarazioni gravissime di Siracusano, tentativo di inquinare il procedimento elettorale" - facebook.com facebook The Man – così si è autoproclamato #Magyar già ai tempi della campagna, sapientemente messa in scena dall’amico regista – ha sconfitto #Orbán alle elezioni promettendo «un’Ungheria efficiente e umana» e soprattutto, di sbloccare i fondi Ue. Domani su x.com