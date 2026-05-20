Nuova edizione per Cervia città giardino con dedica all' 80° Anniversario della Repubblica

Da ravennatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 54a edizione di Cervia Città Giardino si svolge quest'anno con una dedica speciale all’80° anniversario della Repubblica Italiana. La manifestazione, considerata la più grande mostra d’arte floreale a cielo aperto in Europa, si tiene nella città nota per i suoi giardini e le installazioni floreali. La manifestazione coinvolge diverse aree della città e vede la partecipazione di numerosi espositori e artisti che allestiscono installazioni e composizioni floreali. La mostra si svolge nel corso di alcuni giorni, attirando visitatori da diverse regioni.

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La 54a edizione di Cervia Città Giardino, la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, è dedicata all’80° Anniversario della Repubblica Italiana. “Fiori di libertà Radici di speranza” è il titolo di questa edizione speciale che afferma i valori di pace, libertà, fratellanza e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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