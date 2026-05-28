In quali Paesi si trovano i ‘metalli del potere’ | la mappa delle nuove El Dorado e quali minerali strategici abbiamo in Italia

Da quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I metalli del potere sono elementi fondamentali per la produzione di tecnologie digitali ed energie rinnovabili. La loro estrazione avviene principalmente in alcuni Paesi dell’Africa, America del Sud e Asia. In Italia, tra i minerali strategici presenti, ci sono il litio, il rame e il cobalto, che sono utilizzati in batterie e componenti elettronici. Questi materiali sono considerati essenziali per lo sviluppo di dispositivi e infrastrutture legate alla transizione energetica.

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Roma, 28 maggio 2026 – Li chiamano ‘i metalli del potere’ (come il titolo di un recente saggio del giornalista californiano Vince Beiser) per il loro ruolo cruciale nella transizione alla cosiddetta “era elettro-digitale”. Già, perché la produzione di batterie elettriche, pannelli fotovoltaici e turbine eoliche non può prescindere dalle materie prime critiche, che si dimostrano tanto strategiche per le nostre economie quanto ad alto rischio di fornitura. I metalli del potere – fra gli altri, nichel, cobalto, niobio (fondamentale per la realizzazione di turbine eoliche), rame, litio, silicio – condizionano le scelte attuali dei governi e tracciano i confini di crisi geopolitiche già in corso o pronte a esplodere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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