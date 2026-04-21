allarme energia in asia quali imprese sono colpite e in quali paesi

Da fine febbraio, con l'inizio del conflitto in Iran, si sono intensificati i problemi legati all’approvvigionamento di carburanti come benzina, diesel e cherosene. In Asia, diverse imprese e settori sono stati colpiti dalla crisi energetica, con ripercussioni sui prezzi e sulla disponibilità delle risorse. La situazione ha coinvolto vari Paesi della regione, generando preoccupazioni per la stabilità delle forniture e l’impatto economico.

Da quando è cominciata la guerra in Iran a fine febbraio, in tutto il mondo si parla dei problemi di approvvigionamento del carburante (benzina, diesel, cherosene, ecc.) ma questo è solo uno degli elementi che potrebbe scomparire dal mercato nel caso continui il conflitto. Le conseguenze nella produzione e rifornimento di molti prodotti le sta già subendo una zona del mondo, colpita da sempre dalla povertà: l’Asia Pacifica. Per alcuni esperti, gli effetti e le alterazioni nelle catene di rifornimento si possono paragonare alla crisi scatenata dalla pandemia Covid-19. E, se non si raggiunge al più presto un accordo di pace con i negoziati, la regione potrebbe vivere mesi di voli cancellati, aumento nei prezzi degli alimenti, stop della produzione di molte fabbriche, ritardi nelle spedizioni e scaffali dei supermercati vuoti.🔗 Leggi su Formiche.net

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Multi SubHe Thought He’d Inherited Billions—Then Became a Servant and Took Over the Empire Anyway

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