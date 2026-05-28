In piazza esplode la festa con la prima edizione primaverile della Notte Bianca

La prima edizione primaverile della Notte Bianca si tiene in piazza, con un grande afflusso di persone. La manifestazione si svolge fino a tarda sera, coinvolgendo negozi, locali e artisti di strada. Sono stati organizzati spettacoli, musica dal vivo e attività per tutte le età. L’evento, che si ripeterà anche in estate, rappresenta una novità rispetto alle edizioni precedenti, offrendo un’anticipazione delle iniziative in programma.

La Notte Bianca raddoppia e con la prima edizione primaverile offre al pubblico di Savignano sul Rubicone un assaggio del programma estivo.L’appuntamento, in programma per sabato 30 maggio, trasformerà Savignano in un grande palcoscenico musicale a cielo aperto. Tra le novità, l’arrivo di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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