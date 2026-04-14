Genova esplode di notte con la sindaca Silvia Salis | 20mila in piazza per Charlotte de Witte il video diventa virale

Nella notte a Genova, oltre 20mila persone si sono radunate in Piazza Matteotti per assistere a un concerto di musica elettronica. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, trasformando la piazza in una vera e propria discoteca all'aperto. La sindaca Silvia Salis era presente e ha seguito l’evento, che ha suscitato grande attenzione sui social network grazie ai numerosi video condivisi dagli spettatori.

Una piazza trasformata in una gigantesca discoteca a cielo aperto. A Genova, nella notte, oltre 20mila persone hanno invaso Piazza Matteotti per un evento che ha fatto il giro dei social. Protagonista assoluta la DJ belga Charlotte de Witte, ma a sorprendere è stata anche la presenza della sindaca Silvia Salis, che ha partecipato e condiviso il momento online. Il risultato è un video virale che racconta molto più di una semplice serata musicale. È il segnale di una città che prova a cambiare volto e a parlare alle nuove generazion i. Precisiamo che la serata ha preso vita nel cuore della città, con Charlotte de Witte alla console a partire dalle 19.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Genova esplode di notte con la sindaca Silvia Salis: 20mila in piazza per Charlotte de Witte (il video diventa virale) VIDEO | Genova, piazza gremita per Charlotte de Witte: "Oltre 20mila presenze"Appassionati della techno, visitatori, semplici curiosi: il Comune di Genova ha calcolato oltre 20mila presenze sabato sera in piazza Matteotti per... Da dj set a meme virale: la foto di Silvia Salis con Charlotte de Witte fa impazzire i socialC’è una foto che negli ultimi giorni ha fatto il giro dei gruppi WhatsApp italiani a una velocità impressionante. Like, tacchi e ambizioni: Silvia Salis nuovo volto della techno politica - facebook.com facebook #tagada Silvia Salis candidata anti-Meloni Casini: "Salis chi Non la conosco" x.com