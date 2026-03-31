Nelle ultime ore, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti due volte per rimuovere alberi caduti a causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute sulla città. Le operazioni sono state necessarie per mettere in sicurezza le strade e liberare le aree interessate dal crollo degli alberi. Non si sono registrate ferite o danni a persone.

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo a causa del forte vento che nelle ultime ore ha provocato la caduta di alberi in. “Lucia Tanti lancia la lista. e chiude i commenti: Arezzo applaude in silenzio (forzato) Oh ragazzi, alla Sassaia si fa sul serio: Via Crucis con 150 anime. e a Santa Firmina un si muove foglia! Oh, ma che succede a Castiglioni? Tra sudiciume e casino, la sicurezza è sparita” . Il primo episodio si è verificato all’interno del Parco Giotto, dove un grosso cedro è improvvisamente crollato su una struttura limitrofa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Doppio intervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo a causa del forte vento che nelle ultime ore ha provocato la caduta di alberi in città

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