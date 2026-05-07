Un uomo è rimasto bloccato nel fiume Bisenzio a causa dell’alluvione che ha colpito la zona. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrerlo, portandolo in salvo. La piena del fiume ha interessato l’area sotto il ponte sulla Passerella, un punto spesso frequentato di sera da alcune persone. Non si tratta di un episodio isolato, poiché in passato si sono verificati altri casi simili in questa zona.

Prato, 7 maggio 2026 – Non è la prima volta che capita: la piena del Bisenzio sorprende chi "frequenta” sotto al ponte sul Bisenzio alla Passerella, di solito per passare la notte. Eppure non c’è bisogno di andare in mezzo al fiume, nemmeno se si è senzatetto. Perché lì è pericoloso, soprattutto quando piove tanto come nelle ultime 48 ore: quando arriva la piena, la piattaforma di cemento dove si sistemano a dormire viene invasa dall’acqua, perché è piuttosto bassa. E’ successo anche mercoledì, al culmine delle precipitazioni che già dalla prima mattina avevano ingrossato il Bisenzio. Aveva piovuto molto soprattutto in alta Valbisenzio, così quando la piena è arrivata a valle chi era finito in mezzo al fiume si è trovato bloccato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Resta bloccato in mezzo al Bisenzio dalla piena del fiume, soccorso dai vigili del fuoco

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