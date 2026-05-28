In memoria di Olga | la vita oltre si alza il sipario sulla cerimonia di premiazione | ecco i nomi
Venerdì 29 maggio, alle 10, si svolge al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la cerimonia di premiazione della XVIII edizione del concorso nazionale “In memoria di Olga: La vita oltre”. Alla presenza delle autorità, vengono annunciati i nomi dei vincitori di questa edizione. La cerimonia si tiene in una cornice storica e culturale, con un pubblico che assiste all’evento. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui premi o sui partecipanti.
Alla presenza delle autorità, la splendida cornice del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà venerdì 29 maggio, alle ore 10,l a cerimonia di premiazione della XVIII edizione del concorso nazionale “In memoria di Olga: La vita oltre”. L'evento, di altissimo valore civile e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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In memoria di Olga: La vita oltre, al Museo Archeologico la premiazione della XVIII edizione. I NOMI dei premiati facebook
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