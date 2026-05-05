Si alza il sipario sulla XXVI edizione di PulcinellaMente
Domani, mercoledì 6 maggio, presso il Cinema Lendi di Sant’Arpino, si terrà l’apertura della XXVI edizione di PulciNellaMente, la Rassegna Nazionale di Teatro Scuola. L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti nel settore culturale e teatrale dedicato all’ambito scolastico in Italia. L’iniziativa coinvolge numerose scuole provenienti da diverse regioni e si svolge nel rispetto del calendario stabilito.
Domani, mercoledì 6 maggio, presso il Cinema Lendi di Sant’Arpino, si alzerà ufficialmente il sipario sulla XXVI edizione di PulciNellaMente – Rassegna Nazionale di Teatro Scuola, uno degli appuntamenti culturali più significativi del panorama educativo e teatrale italiano. Una full immersion di.🔗 Leggi su Casertanews.it
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