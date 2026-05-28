In Italia il titolo di studio si trasmette ancora tra generazioni come il patrimonio genetico

L’Istat nel Rapporto 2026 afferma che in Italia il livello di istruzione dei genitori continua a influenzare il percorso scolastico dei figli. La trasmissione del titolo di studio si mantiene forte tra le generazioni, simile a un patrimonio genetico. I dati mostrano che i figli di genitori con alti livelli di istruzione sono più propensi a raggiungere qualifiche elevate, mentre quelli con genitori meno istruiti hanno maggiori probabilità di seguire percorsi formativi più brevi.

Nel Rapporto annuale 2026 l’Istat conferma uno dei tratti più persistenti della società italiana: il livello di istruzione dei genitori continua a influenzare in modo decisivo il percorso scolastico dei figli. La scuola resta uno dei principali strumenti di mobilità sociale, ma la capacità di compensare le differenze di partenza appare ancora limitata. Secondo il rapporto, i giovani che provengono da famiglie con un elevato capitale culturale hanno probabilità significativamente più alte di proseguire gli studi e conseguire un titolo universitario. Al contrario, chi cresce in contesti con bassi livelli di istruzione incontra maggiori difficoltà già lungo il percorso scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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