Il patrimonio genetico dei gatti | perché tabby è il mantello di base e come si formano i colori del pelo

Il patrimonio genetico dei gatti influenza il colore e il disegno del mantello, determinati da geni che controllano i pigmenti. Il modello tabby rappresenta la base su cui si sviluppano diverse varianti di colore e pattern, tra cui lilac, colorpoint e maculato. Questi aspetti genetici vengono trasmessi attraverso le generazioni, contribuendo alla diversità delle caratteristiche estetiche dei felini.

Il colore e il disegno del mantello dei gatti dipendono da geni che regolano i pigmenti. Il tabby è quello base, da cui derivano vari colori e pattern come lilac, colorpoint e maculato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Chi è il “bruco micio”, la falena con il pelo: dove vive e perché si chiama cosìIl "bruco micio" è la fase larvale pelosa di Megalopyge opercularis, una falena nordamericana.

Si formano i nuovi geometri dei mari. Ecco il diploma di costruttore navaleUn nuovo diploma di scuola superiore per costruttore navale, il geometra dei mari.

Contenuti e approfondimenti su patrimonio genetico

Temi più discussi: Gli esseri umani convivono con i cani da molto più tempo di quanto si pensasse; I cani europei vivevano con gli uomini molto prima dell’agricoltura e dell’allevamento; Intervista a Primo Mastrantoni su di un tipo di pesce che autocorregge il suo patrimonio genetico; Aggiornata la banca del Dna delle foreste piemontesi.

Aggiornato il Registro dei boschi da seme del Piemonte: così rinascono le foreste del futuroL’assessore alla Montagna e alle Foreste, Marco Gallo: Proteggiamo la biodiversità e il patrimonio genetico dei nostri boschi per garantire un futuro al territorio ... torinoggi.it

Distrofia muscolare. Ecco il gene responsabile di una forma raraRicercatori dell’Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Napoli hanno analizzato il patrimonio genetico di 64 individui di una famiglia affetti da questa malattia. Chiarite le basi della ... quotidianosanita.it

L’assessore alla Montagna e alle Foreste, Marco Gallo: "Proteggiamo la biodiversità e il patrimonio genetico dei nostri boschi per garantire un futuro al territorio" - facebook.com facebook