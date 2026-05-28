In fase di completamento i lavori per la fibra ottica Il Comune | Contattare i propri operatori telefonici

Notizia in breve

I lavori per la posa della fibra ottica nel comune di Brisighella sono quasi terminati. Il Comune ha comunicato ai cittadini di contattare i propri operatori telefonici per verificare l’attivazione del servizio. Non sono stati forniti dettagli sui tempi esatti di conclusione o sulla copertura totale. La comunicazione si rivolge agli utenti già in possesso di un contratto, invitandoli a chiedere aggiornamenti direttamente ai loro fornitori.