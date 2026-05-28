In fase di completamento i lavori per la fibra ottica Il Comune | Contattare i propri operatori telefonici
I lavori per la posa della fibra ottica nel comune di Brisighella sono quasi terminati. Il Comune ha comunicato ai cittadini di contattare i propri operatori telefonici per verificare l’attivazione del servizio. Non sono stati forniti dettagli sui tempi esatti di conclusione o sulla copertura totale. La comunicazione si rivolge agli utenti già in possesso di un contratto, invitandoli a chiedere aggiornamenti direttamente ai loro fornitori.
“I lavori per la realizzazione della rete in fibra ottica nel comune di Brisighella sono in fase di completamento”. A comunicarlo è l'Amministrazione che precisa che i cittadini interessati possono già rivolgersi al proprio operatore telefonico di fiducia per verificare la disponibilità del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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