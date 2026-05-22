Lavori per la fibra ottica danneggiate due condotte della rete idrica | disagi per tutto il Comune
Nella giornata di oggi, un intervento di lavoro per la posa della fibra ottica ha causato danni a due condotte della rete idrica lungo via Bologna, all'incrocio con via 11 Aprile a Riolo Terme. L'intervento ha provocato disservizi per il rifornimento di acqua sia nel centro abitato che in alcune frazioni del Comune. La società incaricata ha comunicato che sta intervenendo per riparare le condotte, alimentando l'impianto idrico di Riolo Terme e le zone circostanti.
Hera comunica che è in corso un intervento in via Bologna angolo via 11 Aprile a Riolo Terme per una rottura su due condotte che alimentano l'impianto di Riolo Terme e alcune frazioni comunali. Il danneggiamento sarebbe stato causato da terzi durante lavori di posa della fibra ottica.Leggi le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Gas line strike prompts stop-work order on fiber installation project
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