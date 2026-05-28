In carcere l' ultimo ricercato del clan tunisino dei Sakka

In carcere è finito l'ultimo ricercato del clan tunisino dei Sakka, arrestato mercoledì dai carabinieri di Venezia. L’uomo, trasferito in cella con un’ordinanza di custodia emessa dal giudice, è accusato di rapina, lesioni e furto. È il quinto fermo in meno di dieci giorni, tutti eseguiti dagli stessi militari nel centro storico lagunare.

Quinto e ultimo fermo in meno di 10 giorni dei carabinieri della compagnia di Venezia che mercoledì hanno arrestato e trasferito in carcere con ordine di custodia emesso dal giudice, l'ultimo ricercato del clan tunisino dei Sakka in centro storico lagunare, accusato di rapina, lesioni e furto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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