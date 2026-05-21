Guerra fra clan tunisini in carcere altri due dei Sakka

Nella notte sono stati arrestati e trasferiti in carcere altri due componenti del clan tunisino della famiglia Sakka, coinvolti in una faida con il gruppo rivale dei Mallat a Venezia. I due erano destinatari di un mandato di arresto e di custodia in carcere a seguito degli accoltellamenti avvenuti nel centro storico della città. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra i due gruppi, che hanno portato a ripetuti episodi di violenza nelle ultime settimane.

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Arrestati nella notte e trasferiti in carcere altri due dei cinque membri del clan tunisino della famiglia Sakka (parenti e contigui) in guerra con il gruppo rivale dei Mallat a Venezia, sui quali pendeva un mandato d'arresto e di custodia in carcere per gli accoltellamenti in centro storico, e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arabie Saoudite : comment le wahhabisme a conquis le monde Documentaire Stratégie géopolitique Y2 Sullo stesso argomento Guerra fra clan tunisini, in carcere altri due SakkaArrestati nella notte e trasferiti in carcere altri due dei cinque membri del clan tunisino della famiglia Sakka, in guerra con il gruppo rivale dei... Guerra tra clan tunisini a Venezia: in carcere due cugini SakkaGuerra a colpi di katane e machete tra due famiglie tunisine rivali, quella dei Mallat e l'altra dei Sakka che nell'ultimo mese ha terrorizzato... Faida tra bande di tunisini a colpi di machete, blitz contro il clan Sakka: Mohammad e Koussey arrestati. Tre persone ricercateVENEZIA - A metà mattinata, nel cielo sopra la laguna, si vedevano ancora le sagome degli elicotteri. Un ultimo passaggio, il blitz in realtà era scattato già ore ... ilgazzettino.it Venezia, guerra tra clan rivali a colpi di katana reddit Guerra feroce tra clan tunisini a Nordest, i Sakka contro i Mallat: Si sentono i padroni della cittàVENEZIA - Non è mica difficile trovarli, sono sempre lì, alla luce del sole. Anche oggi, a soli due giorni di distanza dal disastro di sabato notte: non hanno paura ... ilgazzettino.it