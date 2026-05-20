Arrestati cinque presunti responsabili di accoltellamenti del clan tunisino dei Sakka
Quattro uomini sono stati fermati dalle forze dell’ordine con l’accusa di aver preso parte a episodi di accoltellamento che coinvolgono il clan tunisino dei Sakka. Le indagini si sono concentrate su alcuni atti violenti avvenuti recentemente, durante i quali sono rimasti feriti membri della famiglia Mallat, rivale nel controllo di alcune aree della città. Le autorità hanno comunicato l’arresto dei sospettati, che risultano essere legati alle vicende criminali in questione.
Sono stati arrestati cinque presunti responsabili di accoltellamenti del clan tunisino dei Sakka, indagati per i recenti fatti violenti ai danni di alcuni membri della famiglia Mallat, considerata rivale nel controllo del territorio nella città di Venezia.Con un'operazione congiunta, Squadra. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
He Bragged About ROBBING Dealers... They KILLED 'To Teach Him A Lesson'
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