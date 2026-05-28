in box dal vivo fase finale teatro emergente in scena

La fase finale di In-Box dal Vivo 2026 si svolge a Siena fino a sabato 30, con la partecipazione di oltre 460 compagnie provenienti da tutta Italia. L’evento si tiene tra il Teatro dei Rozzi e il Teatro dei Rinnovati, e si concentra sul teatro emergente nazionale. La manifestazione include rappresentazioni e spettacoli che coinvolgono il panorama teatrale più giovane e innovativo del paese.

Con oltre 460 compagnie partecipanti da tutta Italia, torna a Siena la fase finale di In-Box dal Vivo 2026, appuntamento dedicato al teatro emergente nazionale in programma da oggi a sabato 30 tra il Teatro dei Rozzi e il Teatro dei Rinnovati. Per tre giorni il centro storico senese si trasformerà in un laboratorio dedicato alla nuova scena contemporanea italiana, accogliendo compagnie, operatori culturali, festival e realtà teatrali provenienti da tutto il Paese. La manifestazione, ideata da Straligut Teatro e sostenuta dal Comune di Siena e dai Teatri di Siena, rappresenta il momento conclusivo del bando In-Box 2025-26 e il cuore storico del progetto nazionale dedicato alla circuitazione del teatro contemporaneo emergente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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