in box dal vivo 2026 strade invase dal teatro

Nella locandina di In-Box dal Vivo 2026 si vede una scatola che si apre con un’esplosione di colori, dando l’idea di un gesto improvviso e sorprendente. La scena rappresenta visivamente l’evoluzione della rassegna, che dopo dieci edizioni decide di rinnovarsi. La manifestazione si svolgerà nelle strade della città, portando spettacoli teatrali direttamente nel cuore urbano e coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che combina arte e vita quotidiana.

Nella locandina una scatola che scoppia, in un boato di colori. Una scatola che cambia forma, proprio come il teatro: dieci edizioni dopo, In-Box dal Vivo cambia passo. L’edizione 2026 del festival di teatro contemporaneo, progetto ideato da Straligut con il sostegno del Comune e Teatri di Siena e in programma dal 23 al 30 maggio, guarda dritto al futuro. Sarà, come da tradizione e con successo, una vetrina per artisti emergenti (a vincere la seconda edizione, per esempio, Figli di un brutto dio, interpretato da due giovani Paolo Mazzarelli e Lino Musella) e un punto d’incontro tra gli attori, pubblico, operatori culturali e vecchie e nuove... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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