Sono stati conclusi i lavori di potenziamento delle reti fognarie nella frazione di Linaro, realizzati da Heratech, società di ingegneria appartenente al Gruppo Hera. L’intervento, finalizzato alla risistemazione della rete fognaria cittadina, è in fase di completamento. La società ha seguito tutte le fasi del progetto, dalla progettazione alla direzione dei lavori.

Sono in dirittura d’arrivo i lavori, progettati e diretti da Heratech, la società di ingegneria del Gruppo Hera, di risistemazione della rete fognaria cittadina nella frazione di Linaro di Mercato Saraceno. La zona riqualificata è stata visitata questa mattina dalla sindaca Monica Rossi, guidata dal direttore lavori Alessandro Zoli di Heratech, società di ingegneria del Gruppo Hera, e dal coordinatore reti idriche di Forlì-Cesena della multiutility Daniele Casotti. Contestualmente alla posa del collettore e al rifacimento degli allacci all’utenza, sono state posate le nuove canalizzazioni ad uso della fibra ottica, anche esse danneggiate dall’evento calamitoso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Completati i lavori di Hera per il potenziamento delle reti fognarie nella frazione di Linaro

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