Santa Maria a Monte | dalla Regione 200mila euro per la riqualificazione del parcheggio dell' asilo

La Regione Toscana ha stanziato 200mila euro per la riqualificazione del parcheggio dell’asilo nido di Santa Maria a Monte. L’intervento prevede lavori di miglioramento dell’area di sosta, con l’obiettivo di rendere più funzionale e sicuro lo spazio destinato ai genitori e al personale della struttura. L’avvio dei lavori è previsto nei prossimi mesi, con l’obiettivo di completare l’intervento entro la fine dell’anno.

Il parcheggio dell’asilo nido di Santa Maria a Monte sarà al centro di un intervento di riqualificazione sostenuto dalla Regione Toscana con un finanziamento di 200.000 euro, a valere sull’annualità 2026. Questo contributo straordinario, che permetterà di valorizzare ulteriormente la principale.🔗 Leggi su Pisatoday.it A Santa Luce 200mila euro per la riqualificazione dell'arredo urbanoInvestimento da 201mila euro per potenziare l'attrattività delle attività produttive e migliorare l'arredo urbano per cittadini e turisti. Riposto ottiene 300 mila euro dalla Regione per la riqualificazione del mercato del pesce e dell'area di sbarco"Si tratta di un finanziamento strategico - dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta - perché investe direttamente su uno dei cuori produttivi...