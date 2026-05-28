In Autodromo il Gt World Challeng

Da monzatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 29 al 31 maggio, l’Autodromo di Monza ospiterà il Gt World Challenge Europe powered by Aws. L’evento si svolgerà sul circuito cittadino e attirerà decine di migliaia di spettatori. La manifestazione prevede gare di vetture Gran Turismo di diversi team e piloti provenienti da vari paesi. L’organizzazione ha confermato la presenza di numerose vetture e team partecipanti, con un programma che include sessioni di prove e gare ufficiali.

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Autodromo nazionale di Monza è pronto ad accendersi. Dal 29 al 31 maggio il circuito cittadino ospiterà infatti il Gt World Challenge Europe powered by Aws, l'evento capace di richiamare decine di migliaia di appassionati da ogni dove. A contraddistinguere la manifestazione sportiva sarà la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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