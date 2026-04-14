Distacchi da corsa in bicicletta più che in macchina. Comincia bene il 2026 per Riccardo Pera. Il pilota di Marlia trionfa alla " Mille chilometri di Le Castellet " (mitico circuito che ha ospitato molti gran premi di Francia di Formula uno), prima prova del " GT World Challenge ". E, domenica prossima, si va a Imola. Pera corre per il team tedesco Rutronik, privato ma affiliato alla Porsche. Oltre sessanta auto di oltre dieci costruttori diversi al via e tre le categorie suddivise per licenze piloti. Quella di Pera era molto numerosa (diciotto partenti), con un pilota con licenza "Bronze" in macchina AU Antares cinese di Hong Kong e l’olandese Hartog.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Automobilismo - "GT WORLD CHALLENGE». Pera trionfa alla "Mille chilometri» di Le Castellet e domenica è in gara a Imola

Valentino Rossi correrà tutte le gare del GT World Challenge 2026Valentino Rossi correrà tutte le prove del GT World Challenge Europe Powered by AWS 2026.

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ACI celebra una giornata storica per l'automobilismo italiano: Andrea Kimi Antonelli vince il GP di Cina di F1 2026 dopo la pole di ieri diventando il più giovane poleman di sempre. Per l'ACI è la conferma del valore del lavoro sui giovani talenti e un orgoglio p x.com