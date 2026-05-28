in attesa del nuovo allenatore il ds manna prepara il doppio colpo mercato

Il direttore sportivo sta lavorando a due acquisti principali mentre si attende la nomina del nuovo allenatore del Napoli. Le trattative per trovare il sostituto di Antonio Conte sono ancora in corso. Nessuna ufficialità è stata comunicata sui nomi dei giocatori coinvolti o sui tempi di chiusura dell’operazione. La società prosegue con le strategie di mercato in vista della prossima stagione, senza ulteriori dettagli sui dettagli degli acquisti.

Mentre continuano le trattative per il nuovo allenatore che siederà sulla panchina del Napoli la prossima stagione, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per rinforzare la rosa partenopea. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle nuove strategie di mercato del Napoli: stando a quanto scrive il quotidiano sportivo, Manna ha messo la freccia e quasi praticamente piazzato il doppio colpo. In attacco infatti è stato trovato l’accordo per Exequiel Zeballos dal Boca, mentre sugli esterni pronto l’arrivo dell’israeliano Khalaili, per il quale l’Union Saint Gilloise ha fissato il prezzo a circa 20 milioni, cifra che gli azzurri potrebbero spendere. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Napoli shock: scelto il dopo Conte

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