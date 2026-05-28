Roma, il nuoto e la solidarietà si sono dati appuntamento al prossimo 7 giugno per l’11ª edizione della “12 Ore Nuotando con AmOre per Aism”, lo staffettone acquatico più inclusivo e partecipato che ci sia. La piscina sarà quella del Centro federale di Valco San Paolo, con orario di inizio alle 8 del mattino e chiusura, ovviamente, alle 8 di sera. Il tutto per sostenere le attività di Aism Roma a favore delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate. Dal 2014 attraverso questa iniziativa sono stati raccolti 80mila euro. L’obiettivo in acqua sarà quello di superare gli 840 km nuotati nel 2024 e gli oltre 1.000 partecipanti del 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In acqua per Aism: a Roma torna la "12 Ore Nuotando con AmOre"

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