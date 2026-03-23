Al Teatrocittà uno spettacolo ibrido tra commedia, cabaret astrologico e performance artistiche per interrogare il senso degli incontri Torna la rassegnaWOMENe torna anche lo sguardo su un progetto che, fin dal primo appuntamento, ha scelto di interrogare il presente attraverso linguaggi diversi e una prospettiva dichiaratamente contemporanea. Dopo l’esordio (con annesso sold out) diWe Talk, il secondo appuntamento,“La ricerca dell’amore – È caso o destino?”, in scena il 28 e 29 marzo al Teatrocittà, sposta il focus su uno dei territori più raccontati e al tempo stesso più sfuggenti: quello delle relazioni. Ma qui l’amore non è narrazione romantica né rifugio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - L’amore tra caso e destino: la rassegna WOMEN torna a Roma con un nuovo appuntamento

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