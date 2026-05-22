Nuoto e Solidarietà | Torna a Roma la 12 Ore per AISM

Cosa: Undicesima edizione della staffetta solidale di nuoto 12 Ore Nuotando con AmOre.. Dove e Quando: Centro Federale Valco San Paolo di Roma, domenica 7 giugno 2026.. Perché: Unire la passione per lo sport alla solidarietà per supportare attivamente le persone con Sclerosi Multipla e le loro famiglie.. Il Centro Federale Valco San Paolo si prepara ad accogliere, domenica 7 giugno, l’undicesima edizione della 12 Ore Nuotando con AmOre per AISM, un appuntamento ormai storico nel panorama capitolino. Presentata ufficialmente presso la prestigiosa cornice della Sala Consiliare “Giulio Marinozzi” dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, questa straordinaria maratona acquatica rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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Abbracciata Collettiva, torna l'appuntamento di nuoto e solidarietà

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