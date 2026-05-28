Impianti rifiuti nell’area Asi il Tar blocca autorizzazione e lavori | vittoria del Comune

Il Tar Campania ha sospeso l’autorizzazione e i lavori per l’espansione degli impianti di trattamento rifiuti nell’area industriale di Gricignano d’Aversa. La decisione blocca temporaneamente le attività, segnando una vittoria per il Comune in una disputa ambientale di lunga durata.

Il Tar Campania ferma l’ulteriore espansione degli impianti di trattamento rifiuti nell’area industriale Asi di Gricignano d’Aversa e segna un nuovo capitolo nella lunga battaglia ambientale portata avanti dall’amministrazione comunale.Con l’ordinanza numero 1395 del 27 maggio 2026, la quinta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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