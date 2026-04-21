ASI Caserta | il TAR blocca Pignetti e lancia il commissario

Il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva di Raffaela Pignetti, confermando così la nomina di un commissario ad acta da parte della Regione Campania per l’ASI di Caserta. La decisione evita di bloccare l’incarico e prosegue il percorso di nomina, senza ulteriori interventi giudiziari in merito. La questione riguarda le procedure di nomina e le competenze nell’ambito dell’ente regionale.

Il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Raffaela Pignetti, convalidando la decisione della Regione Campania di nominare un commissario ad acta per l’ASI di Caserta. Il provvedimento mira a rimuovere dal Consiglio generale due soggetti identificati come entità estranee alla gestione legittima: la Fondazione ASI, presieduta dalla stessa Pignetti, e la società Coplus con sede a Palermo. La sentenza del tribunale amministrativo mette fine ai tentativi della presidente di bloccare la delibera regionale che ha avviato la procedura di espulsione dei cosiddetti “UFO”. Questi soggetti, che occupavano posti nell’assemblea da circa un anno, risultano inammissibili secondo lo statuto consortile e la normativa regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ASI Caserta: il TAR blocca Pignetti e lancia il commissario Notizie correlate Asi di Caserta: il Tar boccia Pignetti e scatta il commissariamentoLa sentenza emessa stamattina dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha sancito la fine del mandato di Raffaela Pignetti alla guida... Consorzio ASI Caserta, il TAR respinge il ricorso: confermata la nomina del commissarioTempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con ordinanza della Prima Sezione depositata nella serata di ieri,... Contenuti utili per approfondire Asi Caserta, il Tar: Legittimo il commissariamento della RegioneCaserta - il Tar respinge la richiesta di sospensiva e conferma la legittimità del commissariamento deciso dalla giunta regionale per il consorzio Asi ... pupia.tv ASI CASERTA. Cancellati i due soci inventati dalla Pignetti che dal 3 aprile, secondo noi, non è più presidenteCASERTA – All’esito della sentenza del TAR che ha respinto, accogliendo sostanzialmente le tesi degli avvocati della Regione Campania, la richiesta di sospensiva avanzata dalla presidente Raffaela Pig ... casertace.net