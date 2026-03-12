Riposto si insedia il nuovo consiglio direttivo della Lega Navale

A Riposto è stato ufficialmente insediato il nuovo consigiglio direttivo della sezione locale della Lega Navale Italiana, che rimarrà in carica dal 2026 al 2029. La squadra dirigente ha preso il posto di quella precedente e si occuperà di coordinare le attività sportive, formative e culturali dedicate al mare, portando avanti le iniziative già in corso e avviandone di nuove.

Con l'insediamento del nuovo direttivo ripartono le attività della Lega Navale di Riposto, a cominciare dai corsi per il conseguimento della patente nautica, riservati ai soci. Riconfermato alla guida il presidente Giuseppe Ballistreri, affiancato dal vicepresidente e consigliere allo sport Giuseppe Pulvirenti. Completano la squadra il segretario Gaetano Cannizzo e il tesoriere Francesco Romano.