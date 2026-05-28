Nel Sannio, Pescopennataro e San Lupo sono due borghi caratterizzati da strutture costruite con grandi blocchi di pietra. Le mura di questi centri storici mostrano l'uso prevalente della pietra, elemento che costituisce la maggior parte delle loro strutture. Questa scelta costruttiva deriva dalla tradizione locale dei Sanniti, che utilizzavano materiali naturali disponibili nella zona. Le immagini mostrano i dettagli delle architetture e delle mura di questi borghi.

I Sanniti costruivano le loro cinte murarie con grandi blocchi di pietra ed è proprio la pietra l’elemento che predomina nella struttura della maggior parte dei suoi borghi. In particolare, due piccolissimi paesi sono dei veri e propri cuori pulsanti incastonati nell’elemento litico.Uno è Pescopennataro, in provincia di Isernia, chiamato proprio “Paese della pietra” ma anche “Borgo degli Abeti”. Un minuscolo nucleo urbano di origine normanna di poco più di 200 abitanti, a circa 1.200 metri di altezza sul livello del mare, le cui prime tracce nella storia risalgono attorno alla fine del V secolo, con la fondazione da parte dei Longobardi.... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: Pescopennataro e San Lupo, due borghi dal cuore di pietra

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