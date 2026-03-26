A San Lorenzo Maggiore, nel Sannio, si tiene ogni anno una cerimonia tradizionale nel Venerdì Santo, giorno di lutto e silenzio. La Quaresima viene vissuta come tempo di penitenza e redenzione, e in questo borgo dell’entroterra beneventano l’evento si ripete con rinnovata partecipazione. Le immagini catturate mostrano il silenzio e la spiritualità che avvolgono la comunità in questa giornata.

La Quaresima è penitenza e redenzione e a San Lorenzo Maggiore, piccolo borgo dell’entroterra del beneventano, ogni anno la spiritualità emerge e si fortifica ancor di più na pochi giorni dalla Pasqua, nel venerdì di lutto e di silenzio. Qui, infatti, come in pochi altri centri del Sannio, ci si prepara, fisicamente e spiritualmente, al grande rito del Venerdì Santo che ritrova le sue origini nel Medioevo, con una singolare processione in onore della Vergine Addolorata. Le prime testimonianze di questa antica tradizione risalgono al ‘700: un nutrito gruppo di laurentini, incappucciati e penitenti, aprivano il corteo insieme alla statua del Gesù Morto precedendo verso quella dell’Addolorata, entrambe portate da fedeli incappucciati, seguite dagli altri devoti, alcuni scalzi e altri portanti ceri votivi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il Venerdì Santo a San Lorenzo Maggiore

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