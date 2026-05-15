Dis Enchanted Interiors | alle Murate la prima personale dell’artista Anna Perach

Da firenzetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Murate si tiene la prima mostra personale in Italia dell’artista Anna Perach, intitolata DisEnchanted Interiors, aperta dal 14 maggio al 12 luglio 2026. La rassegna è promossa dal MAD Murate Art District e dalla Fondazione MUS. La mostra presenta un insieme di opere realizzate dall’artista, che affrontano temi legati agli interni e alle percezioni sensoriali. La rassegna rappresenta un’occasione per conoscere il lavoro di Perach attraverso una selezione di creazioni esposte negli spazi storici delle Murate.

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Si intitola DisEnchanted Interiors la prima personale istituzionale in Italia dell’artista Anna Perach (14 maggio - 12 luglio 2026) prodotta da MAD Murate Art District, Fondazione MUS.E, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze.Il progetto, finanziato nel quadro del programma PN. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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