Dis Enchanted Interiors | alle Murate la prima personale dell’artista Anna Perach

Nelle Murate si tiene la prima mostra personale in Italia dell’artista Anna Perach, intitolata DisEnchanted Interiors, aperta dal 14 maggio al 12 luglio 2026. La rassegna è promossa dal MAD Murate Art District e dalla Fondazione MUS. La mostra presenta un insieme di opere realizzate dall’artista, che affrontano temi legati agli interni e alle percezioni sensoriali. La rassegna rappresenta un’occasione per conoscere il lavoro di Perach attraverso una selezione di creazioni esposte negli spazi storici delle Murate.

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