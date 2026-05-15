Dis Enchanted Interiors | alle Murate la prima personale dell’artista Anna Perach
Nelle Murate si tiene la prima mostra personale in Italia dell’artista Anna Perach, intitolata DisEnchanted Interiors, aperta dal 14 maggio al 12 luglio 2026. La rassegna è promossa dal MAD Murate Art District e dalla Fondazione MUS. La mostra presenta un insieme di opere realizzate dall’artista, che affrontano temi legati agli interni e alle percezioni sensoriali. La rassegna rappresenta un’occasione per conoscere il lavoro di Perach attraverso una selezione di creazioni esposte negli spazi storici delle Murate.
Si intitola DisEnchanted Interiors la prima personale istituzionale in Italia dell’artista Anna Perach (14 maggio - 12 luglio 2026) prodotta da MAD Murate Art District, Fondazione MUS.E, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze.Il progetto, finanziato nel quadro del programma PN. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Dis/Enchanted Interiors è la prima personale istituzionale in Italia dell’artista Anna Perach. L’inaugurazione della mostra avrà luogo il 14 maggio alle ore 16:30 presso il Museo di Antropologia e Etnologia, da cui il pubblico si muoverà verso MAD intorno facebook