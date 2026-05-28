Da domenica e fino al 2 giugno, gli hotel della zona registrano il tutto esaurito grazie alla Fano Summer Cup di pallavolo. La manifestazione coinvolge squadre giovanili e attrae numerosi spettatori, portando un afflusso di visitatori nelle strutture ricettive locali. La competizione si svolge in diversi impianti sportivi e rappresenta un evento di rilievo per il settore turistico della città.

Non solo palloni, reti e finali. La Fano Summer Cup torna da domenica al 2 giugno e si conferma uno degli appuntamenti con cui la Virtus Volley Fano sta trasformando lo sport giovanile in una leva concreta di turismo per la città. Trenta squadre, otto regioni italiane rappresentate, circa cento partite in tre giorni e una stima di 600 presenze alberghiere, tutte concentrate nelle strutture ricettive fanesi. Numeri che raccontano un torneo, ma anche la capacità di portare famiglie, atlete, tecnici e accompagnatori in città in un momento strategico per l’avvio della stagione estiva. L’edizione 2026 della Fano Summer Cup, organizzata dalla Virtus Volley Fano e dedicata alle categorie Under 12 femminile e Under 15 femminile, segna un salto netto rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il volley mette le ali al turismo. La Summer Cup riempie gli hotel

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