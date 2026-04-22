LIVE Piacenza-Luneburg 3-0 Cev Cup volley 2026 in DIRETTA | è fatta! Gli emiliani vincono la CEV Cup! Festa biancorossa al PalaBancasport

Gli emiliani hanno conquistato la vittoria con un punteggio di 3-0 contro gli avversari di Luneburg nella partita di ritorno della CEV Cup di pallavolo 2026, assicurandosi così il passaggio alla fase successiva della competizione. La sfida si è svolta al PalaBancasport e ha visto i padroni di casa festeggiare il risultato finale. La nostra diretta termina qui, con l’augurio di ritrovarvi presto per altri eventi sportivi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV La nostra Diretta Live finisce qui per stasera. Non ci resta che augurarvi buona serata e darvi appuntamento al prossimo evento sportivo in diretta. L’Italia del volley conquista, così, il 3° titolo europeo dopo le Challenge ottenute da Milano e Vallefoglia. A spiccare è sicuramente la prestazione di Bovolenta, top scorer questa sera, e quella di Simon. Il Luneburg non è sembrato troppo spaventoso per la difesa piacentina e infatti gli attacchi portati con successo non sono stati troppi. Sarà festa biancorossa, allora, quella che andrà avanti da stanotte in poi a Piacenza. Dopo aver vinto in Germania per 3-0, gli emiliani replicano il risultato con una prestazione perfetta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Luneburg 3-0, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: è fatta! Gli emiliani vincono la CEV Cup! Festa biancorossa al PalaBancasport Notizie correlate LIVE Piacenza-Luneburg 2-0, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: è fatta! Gli emiliani vincono la CEV Cup! Si va al 3° set per chiudere il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Sbagliano anche gli ospiti in battuta 4-4 Servizio in rete dei padroni di casa. LIVE Luneburg-Piacenza 0-2, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 10-15, gli emiliani dettano leggeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-18 Ennesimo attacco vincente di Bovolenta. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Luneburg-Piacenza 0-3, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 16-25, gli emiliani dilagano alla distanza; La Gas Sales Bluenergy chiude 3-0 la finale di andata di Coppa Cev con Luneburg; Finale, Andata | SVG Lüneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza CEV Cup (M); CEV Cup 2026, Piacenza vince la Finale di andata contro il Luneburg. LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: servono 2 set per il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Piacenza-Luneburg, finale di ritorno di ... oasport.it LIVE - Gas Sales Bluenergy-Luneburg 1-0 e 18-12. La DIRETTASerata storica per Piacenza, che per la seconda volta (la prima risale al 2013) ospita una finale europea. Alle 20 in PalabancaSport tutto esaurito si alza il sipario sulla finale di ritorno di Coppa ... sportpiacenza.it Mercoledì in campo per il ritorno della Finale di Coppa CEV Finale | Ritorno CEV Volleyball Cup SVG Lüneburg PalabancaSport 22/04/26 20.00 Sky Sport Arena | DAZN #CoppaCEV #PiacenzaLuneburgo facebook Piacenza rimonta due set compromessi, espugna Luneburg e ipoteca la CEV Cup. Bovolenta, Galassi e Porro granitici - x.com