LIVE Piacenza-Luneburg 2-0 Cev Cup volley 2026 in DIRETTA | è fatta! Gli emiliani vincono la CEV Cup! Si va al 3° set per chiudere il match

Nella partita valida per la CEV Cup di volley del 2026, la squadra di casa ha conquistato la vittoria in due set contro la formazione ospite. La sfida si è conclusa con un punteggio di 2-0, dopo che il match è arrivato al terzo set per l’ultima decisione. Durante l’incontro, entrambe le squadre hanno commesso alcuni errori in battuta, tra cui un servizio in rete da parte dei locali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Sbagliano anche gli ospiti in battuta 4-4 Servizio in rete dei padroni di casa. 4-3 Mani out trovato da Simon. 3-3 Attacco in diagonale del Luneburg. 3-2 Insacca dall’altra parte della rete Piacenza e ripassa in vantaggio. 2-2 Pareggiano subito i piacentini. 1-2 Altro bell’attacco degli ospiti. 1-1 Fuori il servizio dei tedeschi. 0-1 Subito propositivo il Luneburg. Si va avanti con il 3° set! 25-17 L’ULTIMO PUNTO CHE SERVIVA!!!! PIACENZA VINCE LA CEV CUP SU SCHIACCIATA DI SIMON!!!! Anche se di fatto la partita si continuerà fino a che una squadra non raggiungerà i 3 set. 24-17 Diagonale vincente di Enlund.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Luneburg 2-0, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: è fatta! Gli emiliani vincono la CEV Cup! Si va al 3° set per chiudere il match Notizie correlate LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: si parte! servono 2 set per gli emiliani!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-3 ACE DI BOVOLENTA!! 7-3 Muro perfetto di Galassi! Subito time out per gli ospiti. LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 20? al via. Servono 2 set per il trofeo agli emilianiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:49 All’andata i protagonisti sono stati Alessandro Bovolenta, autore di 17 punti con 15 attacchi e 2... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Luneburg-Piacenza 0-3, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 16-25, gli emiliani dilagano alla distanza; Finale, Andata | SVG Lüneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza CEV Cup (M); La Gas Sales Bluenergy chiude 3-0 la finale di andata di Coppa Cev con Luneburg; LIVE! Luneburg-Gas Sales Piacenza: la finale d’andata di Cev Cup. LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: servono 2 set per il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Piacenza-Luneburg, finale di ritorno di ... oasport.it LIVE - Gas Sales Bluenergy-Luneburg 1-0 e 3-1. La DIRETTASerata storica per Piacenza, che per la seconda volta (la prima risale al 2013) ospita una finale europea. Alle 20 in PalabancaSport tutto esaurito si alza il sipario sulla finale di ritorno di Coppa ... sportpiacenza.it Mercoledì in campo per il ritorno della Finale di Coppa CEV Finale | Ritorno CEV Volleyball Cup SVG Lüneburg PalabancaSport 22/04/26 20.00 Sky Sport Arena | DAZN #CoppaCEV #PiacenzaLuneburgo facebook Piacenza rimonta due set compromessi, espugna Luneburg e ipoteca la CEV Cup. Bovolenta, Galassi e Porro granitici - x.com