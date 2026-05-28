Il VO2 max indica la capacità massima di assorbimento di ossigeno durante l'esercizio intenso. È un parametro utilizzato da runner e ciclisti per valutare la propria forma fisica. Per migliorarlo, si consiglia di aumentare gradualmente l'intensità e la durata degli allenamenti aerobici. Esercizi come interval training e sessioni di resistenza possono contribuire a migliorare questa misura. Molti atleti monitorano costantemente il VO2 max tramite dispositivi digitali per valutare i progressi.

C'è un numero che i runner e i ciclisti ossessivi fissano sul loro Garmin come altri fissano il conto in banca. Si chiama VO2 max, e se non sai ancora di cosa si tratta, probabilmente è perché suona come qualcosa che riguarda solo gli atleti d'élite, quelli con il preparatore atletico e la dieta pesata al grammo. Invece riguarda chiunque voglia allenarsi in modo più intelligente, sentirsi meno a pezzi dopo una pedalata, o semplicemente salire quattro piani di scale senza sembrare un mantice rotto. Cos'è, esattamente il VO2 max. Il VO2 max misura la capacità aerobica, ovvero «la quantità di ossigeno che riusciamo a consumare durante l'esercizio fisico», spiega a GQ. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il VO2 max è il numero che dice quanto sei davvero in forma. Ecco come migliorarlo

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Paul Seixas VO2 Max: The Number That Should Terrify Pogacar

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