Paura a New York. I voli all'aeroporto LaGuardia sono stati sospesi stamattina a causa di un «incidente» che ha coinvolto un aereo e un veicolo su una pista, secondo quanto riferito dalle autorità. La Federal Aviation Administration (Faa) statunitense ha emesso un ordine di blocco a terra per l'aeroporto, affermando che vi era un'alta probabilità di estendere l'ordinanza. Ci sarebbero 4 feriti: morti il pilota e il co-pilota. Ritardi e caos I vigili del fuoco della città hanno dichiarato di essere intervenuti per un «incidente» che ha coinvolto un aereo (Air Canada) e un veicolo sulla pista 4. La natura dell'incidente non è stata specificata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Aeroporto LaGuardia di New York, incidente sulla pista «tra aereo e veicolo»: morti pilota e co-pilota, voli sospesi e inchiesta aperta

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