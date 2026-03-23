Roma, 23 marzo 2026 - L'aeroporto Fiorello LaGuardia a New York è stato chiuso in seguito a un incidente in pista con un veicolo. Lo riportano i media americani. Il volo Air Canada 8646 era operato dal vettore regionale Jazz, secondo il sito di tracciamento dei voli FlightRadar24, riporta la Cnn. Secondo i video e l'audio del Federal Aviation Administration, il velivolo si è scontrato poco dopo l'atterraggio con un camion su una pista dello scalo intorno alle 23:30 di ieri ora locale (le 5:30 in Italia) e ha riportato danni. Morti pilota e co-piloti. Due persone sono morte nello scontro. Lo scrive Cnn citando un funzionario delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - New York, incidente in pista tra aereo e camion: morti pilota e co-pilota. Chiuso l’aeroporto LaGuardia

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