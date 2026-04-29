Rinnovabili la Corte dei conti boccia l’Italia | minima la quota di energia pulita tra il 2019 e il 2024

Tra il 2019 e il 2024, l’Italia ha prodotto una quota di energia proveniente da fonti rinnovabili inferiore alle aspettative, secondo una relazione della Corte dei conti. La relazione evidenzia come l’incremento di energia pulita nel periodo sia stato minimo e non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati. La relazione si concentra sui dati relativi alla produzione di energia rinnovabile e sulla conformità alle normative europee in materia di sostenibilità energetica.

Oggi è più che mai indiscutibile e come tale riemerge ad ogni crisi globale, eppure il concetto della transizione energetica come una delle leve strategiche più rilevanti anche in chiave economica non sembra proprio attecchire in Italia, stando all’audizione della Corte dei conti sul Documento di finanza pubblica 2026. I giudici contabili lo dicono chiaramente: “L’espansione delle fonti rinnovabili e delle soluzioni energetiche a basse emissioni rappresenta una strategia efficace e pienamente coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione” eppure alla chiarezza degli obiettivi non corrisponde ancora una pari efficacia nell’attuazione. L’Italia, infatti, è in un sensibile ritardo rispetto ai principali partner europei.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rinnovabili, la Corte dei conti boccia l’Italia: minima la quota di energia pulita tra il 2019 e il 2024 Notizie correlate Pnrr, la Corte dei conti boccia il Comune di Napoli: sull’ex Opg gravi ritardi e incongruenze economicheL'opera andrebbe consegnata entro il 30 giugno 2026, ma il ritardo è da bollino rosso. La Corte dei Conti europea boccia l'architettura della Pac: l'intervento di Confagricoltura“La Corte dei Conti Ue ha sonoramente bocciato l’impalcatura della nuova Pac, evidenziando le medesime perplessità più volte espresse da... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Transizione energetica: la Corte dei Conti lancia l'allarme sulla perdita di slancio delle rinnovabili; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Frenano le rinnovabili nel 2025 dopo 3 anni di crescita; L'OCSE all'Italia: Avanti con le riforme. E sull'energia: Più rinnovabili meglio di meno accise. Dfp, Corte dei conti: serve rivedere le priorità della spesa pubblicaL'Italia deve aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma il progresso è lento rispetto a Spagna, Francia e Germania. Necessario un impegno deciso per colmare il divario ... milanofinanza.it Transizione energetica: la Corte dei Conti lancia l’allarme sulla perdita di slancio delle rinnovabiliTransizione energetica Italia In audizione sul DFP 2026, la magistratura contabile segnala una crescita dell’energia ... energiaoltre.it Alassio spinge sulle rinnovabili: in arrivo due nuovi parchi energetici Il Comune di Alassio accelera sulla transizione energetica puntando su due veri e propri “parchi” di produzione da fonti rinnovabili. Gli interventi, finanziati attraverso fondi regionali nell’ - facebook.com facebook