I Lions di Desio hanno avviato un progetto per promuovere il lavoro tra i detenuti, con l’obiettivo di favorire il riscatto personale. L’iniziativa prevede attività di formazione e inserimento professionale sia all’interno che all’esterno delle carceri. L’obiettivo è creare opportunità concrete di reinserimento, contrastando la recidiva. Nessuna cifra o partner specifico è stato reso noto. La rete coinvolge diversi soggetti per facilitare l’accesso al lavoro dei detenuti.

Desio (Monza Brianza), 28 maggio 2026 - Tessere una rete per investire nel lavoro fuori e dentro le mura del carcere. Perché il reinserimento sociale dei detenuti apre una porta concreta verso un futuro migliore per queste persone private della libertà personale ma anche per l'intera comunità. Questo il tema del convegno dal titolo “ Il valore del riscatto” che il Lions Club Desio, con il supporto del Distretto, ha organizzato ieri sera nella sala congressi del Banco di Desio e della Brianza. "Dobbiamo cambiare la mentalità di quelli che pensano che le persone che hanno sbagliato debbano pagare tutta la vita - ha detto il governatore del Distretto Lions Lorenzo Paolo Terlera - Bisogna essere solidali e insieme si può fare la differenza ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il valore del lavoro come strumento di riscatto per i detenuti: i Lions di Desio scendono in campo “per fare la differenza”

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